بايدن يلغي حظر ترمب على "تيك توك" و"وي شات" الصينيين

قال مسؤولون الأربعاء، إن البيت الأبيض أسقط أوامر تنفيذية فرضت في عهد ترمب من أجل حظر تطبيقي TikTok وWeChat الصينيين المشهورين وسيجري مراجعة الأوامر التنفيذية بهدف تحديد مخاطر الأمن القومي مع تطبيقات البرامج المرتبطة بالصين.

وقد صدر أمر تنفيذي جديد يوجه وزارة التجارة لإجراء ما يصفه المسؤولون بأنه تحليل "قائم على الأدلة" للمعاملات التي تتضمن تطبيقات تصنعها الصين أو توفرها أو تتحكم فيها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

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يهتم المسؤولون بشكل خاص بالتطبيقات التي تجمع بيانات المستخدمين الشخصية أو التي لها صلات بالأنشطة العسكرية أو الاستخباراتية الصينية.

ستقدم الوزارة أيضًا توصيات بشأن كيفية زيادة حماية المعلومات الصحية الجينية والشخصية للأميركيين، وستعالج مخاطر تطبيقات برمجية معينة مرتبطة بالصين أو خصوم آخرين، وفقًا لمسؤولين كبار بالإدارة.

تعكس خطوة إدارة بايدن القلق المستمر من أن البيانات الشخصية للأميركيين يمكن أن تنكشف من خلال التطبيقات الشائعة المرتبطة بالصين، المنافس الاقتصادي والسياسي الرئيسي للولايات المتحدة.

اتخذ كل من البيت الأبيض والكونغرس إجراءات لمعالجة التقدم التكنولوجي لبكين. وأقر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وتطوير الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات في مواجهة المنافسة الدولية المتزايدة.

تراجعت الإدارة في وقت سابق من هذا العام عن محاولات الرئيس دونالد ترمب لحظر تطبيق الفيديو الشهير TikTok، وطالبت المحكمة بتأجيل نزاع قانوني حيث بدأت الحكومة مراجعة أوسع لتهديدات الأمن القومي التي تشكلها شركات التكنولوجيا الصينية.