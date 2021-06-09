.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي

مصرف الإنماء
فرع تابع لمصرف الإنماء
سوق السعودية

مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي

قيمة الطرح وعدد الصكوك سيحدد وفقاً لظروف السوق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

وقال المصرف بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه عين شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي بي مورجان العربية السعودية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب للطرح الخاص المحتمل.

وأضاف المصرف، أن قيمة الطرح وعدد الصكوك سيحدد وفقاً لظروف السوق.

الإمارات تعلق دخول المسافرين من زامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا سياحة وسفر اقتصاد الإمارات الإمارات تعلق دخول المسافرين من زامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا

وأوضح أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للمصرف وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3.

وأشار إلى أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وكانت النتائج المالية السنوية لمصرف الإنماء، قد أظهرت تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 22.4% خلال العام 2020، إلى 1.966 مليار ريال مقابل 2.535 مليار ريال في العام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما سبب الزيارة المفاجئة لوزيري خارجية وري مصر للسودان؟ ما سبب الزيارة المفاجئة لوزيري خارجية وري مصر للسودان؟
جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل جديد العصابات المنظمة.. غلطة زعيم أنقذت 10 من القتل
الأكثر قراءة
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي
دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟ دولة عربية تمثل الضرائب 75% من إيرادات اقتصادها.. ما هي؟
هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة هذا الوقود البديل أكفأ 3 مرات من البنزين.. قد يشكل مستقبل الطاقة
النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة النائب العام المصري يتدخل بعد براءة نجل ملياردير كبير من قتل فتاة
قبل أن تذهب
عشرات الفنانين التشكيليين والهواة يشاركون في معرض "اللقطة الواحدة"
عشرات الفنانين التشكيليين والهواة يشاركون في معرض "اللقطة الواحدة"
اكتشف المزيد