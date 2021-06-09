مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي

أعلن مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

وقال المصرف بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه عين شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي بي مورجان العربية السعودية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب للطرح الخاص المحتمل.

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وأضاف المصرف، أن قيمة الطرح وعدد الصكوك سيحدد وفقاً لظروف السوق.

وأوضح أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للمصرف وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3.

وأشار إلى أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وكانت النتائج المالية السنوية لمصرف الإنماء، قد أظهرت تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 22.4% خلال العام 2020، إلى 1.966 مليار ريال مقابل 2.535 مليار ريال في العام 2019.