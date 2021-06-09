مصر.. مساهمو "القلعة" يقرون خسائر بـ 9.5 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية، على القوائم المالية لعام 2020. وأوضحت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية اليوم، أن الجمعية اعتمدت تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة خلال العام الماضي.

وحققت شركة القلعة خسائر مجمعة بقيمة 9.57 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت نحو 1.52 مليار جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، لتشهد خسائر الشركة ارتفاعاً بنسبة 529.6% خلال العام الماضي.

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وبلغت خسائر مساهمي الشركة الأم ما قيمتها 2.55 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت نحو 1.13 مليار جنيه في 2019. بينما سجلت خسائر الحصص غير المسيطرة 7.02 مليار جنيه في 2020، مقابل خسائر بقيمة 389.7 مليون جنيه في 2019.

ووفق نتائج أعمال الشركة، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات إلى نحو 35.97 مليار جنيه خلال 2020 مقابل إيرادات بلغت نحو 14.5 مليار جنيه خلال العام 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 21.47 مليار جنيه مسجلة نمواً بنسبة 148%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة فقد ارتفعت خسائر الشركة لتصل إلى 510.2 مليون جنيه خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت نحو 334.21 مليون جنيه في 2019 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 52.6%.