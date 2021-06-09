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موديز تؤكد تصنيف "بروج للتأمين" عند Baa2 مع نظرة مستقرة

بروج للتأمين التعاوني مناسبة
شعار بروج للتأمين التعاوني
سوق السعودية

موديز تؤكد تصنيف "بروج للتأمين" عند Baa2 مع نظرة مستقرة

كإتمام لمراجعة تصنيف الشركة نحو التخفيض التي بدأت بتاريخ 17 نوفمبر الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام وكالة موديز (Moody’s) لخدمات المستثمرين، بتأكيد تصنيف قوة التأمين المالية (IFSR) للشركة في الفئة Baa2 مع تغيير نظرتها المستقبلية من قيد المراجعة نحو التخفيض إلى مستقرة.

وقالت "بروج للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا التصنيف الائتماني كإتمام لمراجعة تصنيف الشركة نحو التخفيض التي بدأت بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ويعكس التصنيف الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين حوكمتها ومعالجة المسائل التي طرحتها الجهة الرقابية سابقا، بما في ذلك تعيين مدير عام جديد في شهر فبراير/شباط 2021.

وأضافت أنه يعكس كذلك تأكيد التصنيف في الفئة Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت وكالة موديز بأن ادارة الشركة ستوقف الانخفاض في الحصة السوقية وربحية الشركة.

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واشارت وكالة موديز بأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس مستوى احتياطيات السيولة ورأس المال القوي الذي حافظت عليه الشركة.

وتوقعت وكالة موديز بأن شركة بروج ستستعيد حصتها السوقية في الوقت الذي تحافظ فيه على مستويات رأس مال كافية وقوية.

وفقا لوكالة موديز، يمكن رفع التصنيف إذا حافظت "بروج" على حصة سوقية بأكثر من 1% أو قامت بزيادتها، بهدف استعادة مركزها ضمن أفضل 20 شركة في السوق، وتحسين ربحيتها بحيث تكون مستويات العائد على رأس المال (ROC) أكثر من 12% باستمرار وبنسبة مجمعة (COR) أقل من 90% بينما تحافظ على مستويات رأس مالها مع رافعة إجمالية للاكتتاب (GUL) بأقل من x2.

وبالمقابل، سيتم خفض تصنيف شركة بروج إذا حدث انخفاض مستمر في حصتها السوقية؛ أو انخفاض مركز رأس المال، مع انخفاض كبير في رأس المال التنظيمي أو زيادة الرافعة الإجمالية للاكتتاب لأكثر من x3 ،أو إذا ضعفت الجودة الائتمانية لمعيدي التأمين؛ أو ضعف أداء الاكتتاب بشكل مستمر، مع نسبة مجمعة (COR) تبلغ أكثر من 100% باستمرار؛ أو انخفاض جودة الأصول المستثمرة مع وجود أصول عالية المخاطر (HRA) تعادل أكثر من 80% من حقوق الملكية الموحدة (المساهمين وحاملي وثائق التأمين).

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