هيئة السوق تُقر تخفيض رأسمال "مجموعة الحكير" بـ207 ملايين ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على طلب مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية تخفيض رأس مال الشركة من 550 مليون ريال إلى 343 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه بالتالي خفض عدد أسهم الشركة من 55 مليون سهم إلى 34.3 مليون سهم.

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وأضافت أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأوضحت أن الشركة سوف تنشر تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، وأن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

كما أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 ملايين ريال.

وأوضحت أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

كانت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" قد تحولت إلى تحقيق خسارة نحو 60.1 مليون ريال، في الربع الأول من العام 2021، مقارنة بصافي ربح 1.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 362.44 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021، تعادل نسبة 65.9% من رأس المال البالغ 550 مليون ريال.