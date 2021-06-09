"أنابيب" تتحول لخسارة بـ195 مليون ريال..وتوصي بهيكلة رأسمالها

تحولت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" لتحقيق خسائر نحو 195.3 مليون ريال في العام 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 30.2 مليون ريال في 2019.

وقالت "أنابيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التحول للخسارة مقارنة بأرباح يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 50% إلى 369.2 مليون ريال في 2020، مقارنة بنحو 741.1 مليون ريال في 2019، بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع انتشار واسع غير مسبوق لجائحة كورونا.

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وأضافت أن التحول للخسارة يعود أيضاً إلى تكوين مخصصات إضافية للمخزون بنحو 59.2 مليون ريال، وذلك بعد قيام الشركة بعمل تقييم مفصل ومراجعة كاملة على المخزون مع المراجع الخارجي.

وأوضحت الشركة أنه خلال قيام بالعمل على أتمتة عملياتها عن طريق نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP system) والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية تم اكتشاف بعض الفروقات المالية في بند المخزون وعليه تم العمل مع المراجع الخارجي والذي قام بعمل فحص كامل لحساب المخزون وبناء على نتائج الفحص تم معالجة الفروقات والتي تظهر في القوائم المالية للعام 2020.

وقالت "أنابيب" إن خسائرها المتراكمة بلغت 311 مليون ريال كما في القوائم المالية لعام 2020 وهي تمثل ما نسبته 77.8% من رأس المال.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن توصية مجلس إدارتها للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمالها بمبلغ 300 مليون ريال، ومن ثم زيادته بمبلغ 300 مليون ريال.

وقالت الشركة إن رأس المال بعد التخفيض يصبح 100 مليون ريال بدلاً من 400 مليون ريال، بنسبة تخفيض 75%، ويتراجع عدد الأسهم إلى 10 ملايين سهم بدلاً من 40 مليون سهم.

وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلته لإطفاء الخسائر المتراكمة، عبر إلغاء عدد 30 مليون سهم.

ويكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أيضاً للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال.

وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال هو دعم رأس المال العامل وتعزيز الملائة المالية للشركة وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من المنتجات المساندة لخدمات الأنابيب ضمن أعمال الشركة.