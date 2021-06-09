"صادرات" تعلن أسباب تحفظ المراجع الخارجي على قوائمها المالية

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، عن الانتهاء من المتطلبات الجوهرية لتحفظات المراجع الخارجي مكتب "بيكر تيلي" في تقريره السنوي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المراجع الخارجي أبدى رأيه في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وكانت طبيعة الرأي "رأي متحفظ".

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وقالت الشركة أساس الرأي المتحفظ لمراجع الحسابات، هو أن المجموعة لم تقم باحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) وبالتالي لم يتمكن المراجع من تحديد ما إذا كان هناك أي تعديلات ضرورية لقيمة الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2020.

وكذلك أظهرت مراجعة مراجع الحسابات لتكلفة الإيرادات البالغة 35 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 عدم اكتمال بعض المستندات المؤيدة لمبالغ المشتريات ولم يتمكن من الحصول على تأكيدات كافية من إجراءات المراجعة الأخرى، وبالتالي لم يتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تعديلات ضرورية على تكلفة الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وذكر مراجع الحسابات، أن الإدارة لم تقيم علاقة المجموعة لعقودها مع العملاء كأصيل أو وكيل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (15) وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مدى ملاءمة عرض بنود الإيرادات وتكلفة الإيرادات للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وذكرت الشركة أنها قامت بتعديل بند صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة للفترة 2020 من 12.82 مليون ريال خسائر ليصبح 13.18 مليون ريال خسائر.

كانت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، قالت في أبريل الماضي، إن المراجع الخارجي للشركة امتنع عن إبداء رأيه بالنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وواجهت لجنة المراجعة صعوبة في إنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وكذلك رصد تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة.

وعقب ذلك أعلنت مجموعة "تداول السعودية" عن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية في سوق الأسهم السعودية ابتداء من يوم الخميس 29 أبريل 2021، استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وقالت "صادرات" في بيانها السابق، إن خسائرها المتراكمة بنهاية 2020 بلغت نحو 37.4 مليون ريال تمثل 57.7% من رأس مال الشركة، مقارنة بخسائر متراكمة بنحو 24.59 مليون ريال بنسبة 37.9% من رأس المال بنهاية 2019.