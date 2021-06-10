أرباح "عطاء التعليمية" تهبط 49% بالربع الثالث إلى 6.3 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة عطاء التعليمية بنسبة 48.6% في الربع الثالث من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 أبريل 2021، ليصل إلى 6.34 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 12.34 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي ربح عطاء التعليمية بنسبة 0.75% مقارنة بصافي ربح نحو 6.39 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

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يذكر أن السنة المالية للشركة تبدأ في مطلع أغسطس من كل عام، حتى نهاية يوليو من العام التالي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح بالربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس واستمرار التعليم عن بعد، وبلغت الزيادة في هذه الخصومات 60% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأضافت أن صافي الربح تأثر كذلك بانخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 50% والعائد إلى توقف الأنشطة الطلابية وعدم تشغيل المقاصف نتيجة إغلاق المدارس بسبب الجائحة العالمية، وذلك على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجع صافي أرباح عطاء التعليمية بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 61.5% في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية للشركة، لتسجل نحو 17.65 مليون ريال، مقارنة بنحو 45.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.