إنفستكورب تخطط لطرح شركة "البرج للمختبرات الطبية"

ذكرت وكالة رويترز أن إنفستكورب تخطط لطرح عام لشركة "البرج للمختبرات الطبية" السعودية.

وبحسب الوكالة، دعت انفستكورب بنوكا للتخطيط للطرح العام المتوقع لأكبر سلسلة مختبرات طبية في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن تجمع إنسفتكورب 200 مليون دولار نتيجة للطرح العام.

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وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة إنفستكورب عن عزمها إلغاء إدراج أسهمها في بورصة البحرين بعد 15 عاما على التواجد بالبورصة.

وجرى إدراج الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية منذ فبراير 2006. وتعمل ضمن قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على القطاع المالي. كما يوجد به 45 شركات تابعة تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وجزر البريطانية والبلدان الاسكندنافية، جنوب أوروبا وأوروبا الغربية. ويقع مقر انفستكورب في المنامة، البحرين، وتم تأسيسها في يناير 1982.