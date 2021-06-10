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بريطانيا تعتزم التحقيق مع أمازون بشأن المنافسة

مبنى أمازون في الولايات المتحدة الأميركية
مبنى أمازون
أمازون

بريطانيا تعتزم التحقيق مع أمازون بشأن المنافسة

تقوم هيئة المنافسة بتحليل أعمال أمازون منذ شهور

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دبي - العربية.نت

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تخطط هيئة مراقبة المنافسة البريطانية لإجراء تحقيق رسمي مع شركة أمازون، وذلك بحسب مصادر خاصة أخبرت صحيفة فاينانشال تايمز.

وتقوم هيئة المنافسة بتحليل أعمال أمازون منذ شهور، وتدرس كيفية استخدام الشركة للبيانات التي تجمعها أمازون عبر المنصة لتطوير منتجاتها على حساب المنافسين المحتمل.

وقامت أيضا بفحص كيفية تحديد أمازون للتجار الذين يظهرون في صندوق الشراء اللوحة البيضاء على الجانب الأيمن من المنتج، وما إذا كانت أمازون، تعطي أولوية للتجار الذين يستخدمون خدماتها اللوجستية والتوصيل، عند تحديد من يمكنه الوصول إلى صندوق الشراء وعملائه الرئيسيين.

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