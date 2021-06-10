بعد خلافها مع "إيرباص".. "الخطوط القطرية" تتوقف عن تسلم طائرات إيه-350

قالت الخطوط الجوية القطرية إن السطح تحت الطلاء الذي يغطي عددا من طائراتها من طراز إيرباص إيه350، يتضرر بوتيرة أسرع من المعتاد، مؤكدة أنها لن تتسلم أي طائرة جديدة من هذه الطائرات عريضة البدن لحين حل المشكلة.

هناك خلاف بين الناقلة الخليجية والشركة الأوروبية، وحذرت الخطوط القطرية الأسبوع الماضي شركة صناعة الطائرات من تداعيات في حالة عدم تسوية الخلاف، لكنها لم تكشف عن الكثير من تفاصيل المحادثات حتى الآن.

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وردا على سؤال من رويترز، قال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية: "تواصل شركة الطيران تجربتها، وتلاحظ حالة يتدهور فيها السطح تحت الطلاء في بعض طائراتها من طراز إيرباص إيه350 بوتيرة أسرع".

وقال إن الشركة أوقفت تحليق بعض الطائرات "إلى أن يتسنى فهم وتصحيح هذه الحالة والسبب الجذري"، وذلك دون الكشف عن عدد الطائرات التي تأثرت.

مطالبات قطرية

أضاف المتحدث: "ستطالب الخطوط الجوية القطرية بالفهم الكامل لهذه الحالة والسبب الجذري وراءها، وتصحيحها تماما قبل تسلم أي طائرة أخرى من إيرباص إيه350".

وقالت الخطوط القطرية أيضا إنها تفحص كامل أسطولها من إيه-350 بصورة أكثر تكرارا لمراقبة الحالة عن كثب.

وقال متحدث باسم إيرباص إن الشركة تجري محادثات بشكل دائم مع عملائها لكن مثل تلك المحادثات سرية.

تعد الخطوط الجوية القطرية أكبر عملاء أحدث طائرة للرحلات الطويلة في أوروبا، وقد تسلمت 53 من طلبية لشراء 76 طائرة.

وحث الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الأسبوع الماضي مجلس إدارة إيرباص على التدخل في الخلاف. وترتبط الشركتان بعلاقات تجارية واسعة في المجال المدني والدفاعي، وقال مصدران إن الخلاف يشمل قضايا أوسع نطاقا.

طائرة كأس العالم

توجه الخطوط القطرية من حين لآخر انتقادات لإيرباص ومنافستها بوينغ بسبب تأخيرات أو هفوات في الجودة.

وتقول شركة الطيران إن التزامها الشديد بالمواصفات يعكس تفوق علامتها التجارية، لكن مسؤولين تنفيذيين في صناعة الطيران يتهمونها باستغلال مثل هذه التفاصيل لتأجيل تسليمات أو كسب ورقة ضغط في مفاوضات، وهو زعم نفته الشركة.

وعدل عدد كبير من شركات الطيران مواعيد تسليم طائرات، بسبب التراجع في نشاط الطيران بفعل الجائحة. وفي يونيو حزيران 2020، قالت الخطوط القطرية إنها لن تتسلم طائرات إيرباص أو بوينغ في 2020 و2021، وفي وقت لاحق من العام، أعلنت التوصل لاتفاق بشأن الجداول الزمنية مع إيرباص.

ويسلط أحدث خلاف الضوء أيضا على مصير طائرة من طراز إيه350 عمرها أربع سنوات، للخطوط القطرية، تقبع في تولوز منذ يناير كانون الثاني بعد أن أرسلتها الشركة في البداية لإعادة طلائها بما يتناسب مع نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال مصدران بالقطاع إن المشكلة ظهرت عند إزالة الطلاء القديم، مما أثار نقاشا عما إذا كان مشكلة استثنائية أو دليل على مشاكل أكبر.

وأرسلت الطائرة بعد ذلك إلى تولوز، حيث توجد كل من إيرباص ومنشآت مجموعة ساتيس، وهي وكيل كبير لأعمال الطلاء يقوم بأعمال لكل من إيرباص والخطوط الجوية القطرية، وفقا لمصادر بالقطاع. وبحسب بيانات تتبع، فإنها هناك منذ الخامس من يناير كانون الثاني.

وقد قالوا إنه بينما كان من المتوقع أن تتجه الطائرة إلى ساتيس، التي تعيد طلاء طائرات أخرى لبطولة 2022، فقد انتهى بها المطاف إلى الفناء الأمامي لإيرباص وسط خلاف حول من يقع عليه اللوم بشأن انكشاف شبكة معدنية على سطح الطائرة.

وقال متحدث باسم ساتيس إنها ليست لها علاقة بالطائرة وإنه ليس ثمة خلاف بين شركته والخطوط القطرية، ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، فيما قالت إيرباص إنها لا تعلق على عمليات العملاء.

يذكر أن الطائرات المركبة مثل إيه350 تحتوي على طبقة من شبكة معدنية توصيلية أسفل الطلاء للحماية من أضرار البرق.