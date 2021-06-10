تبارك للتطوير العقاري المصرية تستهدف طرح 30-40% من أسهمها 

قال رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للتطوير العقاري، علي الشرباني، إن شركته تستهدف طرح نحو 30-40% من أسهمها في بورصة مصر خلال 2022 لجمع ما يصل إلى مليار جنيه (63.9 مليون دولار).

وأضاف الشرباني في مقابلة مع رويترز "نستهدف طرح 30-40% من أسهم الشركة في بورصة مصر خلال 2022 مع تعيين مستشار مالي للطرح وتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة. نتحدث عن طرح بقيمة تزيد عن مليار جنيه".

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ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه ورأس المال المصرح به مليار جنيه.

وقال الشرباني إن شركته التي حققت مبيعات بنحو 480 مليون جنيه في 2020 تستهدف نمو المبيعات 75% هذا العام مع بدء البيع في أكثر من مشروع جديد.

وتابع: "نملك قطعة أرض مساحتها 80 فدانا بالساحل الشمالي في منطقة الضبعة، بنهاية شهر أغسطس/آب نكون انتهينا من جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وسنشيد بها مشروع إسكان سياحي".

وتملك تبارك للتطوير العقاري محفظة أراضي تبلغ نحو خمسة ملايين متر مربع منها 3.6 مليون متر مربع لم يبدأ تطويرها بعد بطريق الإسكندرية الصحراوي غربي القاهرة.

ومن أكبر مشروعات الشركة العقارية مشروع (ويست افينيو) غربي القاهرة ومشروع (90 افينيو) شرقي القاهرة ومشروع (فانتازيا) السياحي في رأس سدر.

وأضاف الشرباني أن شركته تتفاوض حاليا بشأن مشروع سكني على مساحة 50 فدانا مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة وتضع عينها صوب أي أرض متوفرة بمدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر غربي القاهرة.