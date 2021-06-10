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مساهمو "الدرع العربي" يُقرون زيادة رأس المال 33% بأسهم منحة

الدرع العربي للتأمين
فرع تابع لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
سوق السعودية

مساهمو "الدرع العربي" يُقرون زيادة رأس المال 33% بأسهم منحة

بواقع سهم مجاني لكل 3 أسهم

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دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الأربعاء، على زيادة رأسمال الشركة عبر منح أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 3 أسهم.

وقالت شركة "الدرع العربي"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المساهمين وافقوا على زيادة رأس المال من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، بنسبة زيادة 33.33%.

يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 40 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 ملايين سهم.

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وتكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من حساب أرباح مبقاه و20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

ويكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية.

وعقب موافقة الجمعية العامة الغير العادية للشركة على زيادة رأس المال، أعلنت "تداول السعودية"، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.45 ريال لهذا اليوم الخميس، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين الموافق 14 يونيو 2021.

وأقر المساهمون جدول أعمال الجمعية العامة، وتضمن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020.

كان صافي أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، قد ارتفع قبل الزكاة بنسبة 75% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 15.34 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 8.76 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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