مصرف الإنماء يبدأ إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال

أعلن مصرف الإنماء، اليوم الخميس، عن بدء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي، من خلال طرح خاص وفقاً لظروف السوق.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، إن الطرح يبدأ اليوم 10 يونيو 2021، وينتهي في 8 يوليو 2021.

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وأضاف أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو خبرة حسب التعريف الوارد في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وذكر مصرف الإنماء، أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، والقيمة الاسمية للصك مليون ريال، بينما يحدد سعر طرح الصك وفقاً لظروف السوق.

وتكون مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق، ويمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار المصرف كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

وعين المصرف شركة الإنماء للاستثمار وشركة جي بي مورغان العربية السعودية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب للطرح الخاص.

وذكر المصرف في بيان سابق، أن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للمصرف وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3.