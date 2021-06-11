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"دبي لصناعات الطيران" تعين بنوكا لثاني طرح لسندات دولارية هذا العام

دبي لصناعات الطيران
طائرة تابعة لمؤسسة دبي لصناعات الطيران
اقتصاد دبي

"دبي لصناعات الطيران" تعين بنوكا لثاني طرح لسندات دولارية هذا العام

جمعت 1.25 مليار دولار في صفقة سندات في يناير

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دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة اليوم الجمعة، أن مؤسسة دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، عينت مجموعة من البنوك لترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار مزمع لسندات مقومة بالدولار.

وعينت المؤسسة، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي أداة الاستثمار الرئيسية لحكومة الإمارة، بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان وترست سيكيوريتيز، وفقا لما كشفته الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.

وسيلي ذلك إصدار بالحجم القياسي غير محدد الأجل بحسب ظروف السوق.

وقد جمعت المؤسسة 1.25 مليار دولار في صفقة سندات على شريحتين في يناير كانون الثاني.

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