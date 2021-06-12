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دبي لصناعات الطيران تعين بنوكا لإصدار سندات بالدولار

دبي لصناعة الطيران
دبي لصناعة الطيران
دبي

دبي لصناعات الطيران تعين بنوكا لإصدار سندات بالدولار

مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار مزمع لسندات مقوّمة بالدولار

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دبي - العربية.نت

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أظهرت وثيقة أن مؤسسة دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، عيّنت مجموعة من البنوك لترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار مزمع لسندات مقوّمة بالدولار بحسب وكالة "رويترز".

وعيّنت المؤسسة، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، «بي.إن.بي باريبا» و«كريدي أجريكول» «والإمارات دبي الوطني كابيتال» و«جيه.بي مورغان» و«ترست سيكيوريتيز»، وفقاً لما كشفته الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.

وسيلي ذلك إصدار بالحجم القياسي غير محدد الأجل بحسب ظروف السوق. وجمعت المؤسسة 1.25 مليار دولار في صفقة سندات على شريحتين في يناير.

أعلنت دبي لصناعات الطيران في أبريل الماضي، أنها أبرمت اتفاقية لشراء 14 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وخيار واحد من بوينغ. وتقدر قيمة الطلبية بحوالي 1.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

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