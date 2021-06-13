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أرباح "إعمار مصر" تقفز 113% بالربع الأول 2021

إعمار مصر
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عقارات مصر

أرباح "إعمار مصر" تقفز 113% بالربع الأول 2021

تسجل 529.12 مليون جنيه أرباحاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي

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القاهرة – خالد حسني

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كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "إعمار مصر" للتنمية، ارتفاع أرباحها بنسبة 113.73% خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 529.12 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 247.56 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.54 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 242.21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 529.12 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 247.56 مليون جنيه في الربع الأول من 2020.

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وخلال العام الماضي، تمكنت شركة إعمار مصر للتنمية، من تحقيق صافي ربح بلغ نحو 1.67 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 1.73 مليار جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.68 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.67 مليار جنيه خلال 2019.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة إلى 1.67 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 1.73 مليار جنيه خلال العام 2019.

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