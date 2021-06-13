أسترا الصناعية: العقد مع "موديرنا" الأميركية مدته 3 سنوات

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية عن قيام إحدى شركتها التابعة "شركة تبوك للصناعات الدوائية"، بتوقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي ام بي اتش لبيع وتوزيع لقاحها كوفيد 19 mRNA بالاضافة إلى أي لقاح ضد سلالات كوفيد 19 المتحورة داخل المملكة العربية السعودية، في عقد مدته 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

وأضافت أسترا في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أنه من الصعب تحديد قيمة العقد نتيجة ارتباطه بمستوى التوريدات والمبيعات للسوق والتي بدورها تعتمد على إتمام عملية التسجيل للمنتجات بنجاح.

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وذكرت الشركة أنه تم توقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي ام بي اتش شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة موديرنا تي اكس انك الأميركية لبيع وتوزيع لقاحها كوفيد 19 mRNA و أي من سلالات كوفيد 19 المتحورة للقطاع العام والقطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية، حيث ستمتلك شركة تبوك حقوق التسجيل لهذه المنتجات خلال فترة الاتفاقية.

وتشمل هذه الإتفاقية بالإضافة إلى ما تم ذكره الحصول على التصاريح اللازمة والمحافظة عليها بما في ذلك تسجيل هذه المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية ومتابعة التيقظ الدوائي لهذه المنتجات. كما تتضمن الاتفاقية توفير ما يلزم من أعمال المناولة الملائمة لتوزيع المنتجات إلى الموزعين الرئيسيين والمستشفيات والعيادات والجهات الاخرى.

كما تمنح هذه الاتفاقية شركة تبوك إمكانية التباحث في توسيع دائرة الأعمال مع شركة موديرنا داخل المملكة وخارجها بخصوص منتجاتها الأخرى غير لقاح كوفيد 19 وسلالالته المتحورة حال التصريح بها مستقبلاً.

وأوضحت أنه يصعب تحديد الأثر المالي لهذه الاتفاقية نتيجة ارتباطه بمستوى التوريدات والمبيعات للسوق والتي بدورها تعتمد على إتمام عملية التسجيل للمنتجات بنجاح وسيتم الإعلان عن إي أثر جوهري في القوائم المالية الربع السنوية والسنوية.