.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شركة تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً بـ600 مليون ريال لـ3 سنوات

المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً بـ600 مليون ريال لـ3 سنوات

العقد خاص بتقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام توقيع شركتها التابعة توق للعلاقات العامة التي تقوم بتقديم الخدمات والدراسات والبحوث الإعلامية عقدا مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات وخدمات استشارية بقيمة 200 مليون ريال سنوياً ومدته ثلاث سنوات.

وتوقعت المجموعة أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني من عام 2021م.

السيولة المحلية في الكويت تنخفض إلى 127.40 مليون دولار اقتصاد بنوك الكويت السيولة المحلية في الكويت تنخفض إلى 127.40 مليون دولار

يذكر أن صافي ربح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قد تراجع بنسبة 0.2% خلال العام 2020، ليسجل 245.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 246.1 مليون ريال صافي ربح العام 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي ربح الشركة نحو 29.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بصافي ربح 11.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019، بزيادة 162%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
هل تلقيح الأطفال ضد كورونا أولوية؟ الصحة العالمية توضح هل تلقيح الأطفال ضد كورونا أولوية؟ الصحة العالمية توضح
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
اكتشف المزيد