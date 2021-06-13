شركة تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً بـ600 مليون ريال لـ3 سنوات

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام توقيع شركتها التابعة توق للعلاقات العامة التي تقوم بتقديم الخدمات والدراسات والبحوث الإعلامية عقدا مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات وخدمات استشارية بقيمة 200 مليون ريال سنوياً ومدته ثلاث سنوات.

وتوقعت المجموعة أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني من عام 2021م.

مادة اعلانية

يذكر أن صافي ربح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قد تراجع بنسبة 0.2% خلال العام 2020، ليسجل 245.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 246.1 مليون ريال صافي ربح العام 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي ربح الشركة نحو 29.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقارنة بصافي ربح 11.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019، بزيادة 162%.