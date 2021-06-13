عمومية "بوان" تقر شراء 3 ملايين سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

أعلنت شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بنسبة حضور بلغت 61.20%، الموافقة على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى 3 ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة، وذلك للاحتفاظ بها كأسهم خزينة بغرض استخدامها مستقبلا في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل إن وجدت.

وسيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها لمدة أقصاها خمس سنوات.

مادة اعلانية

كما وافقت الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام 2020 البالغ مجموعها واحد ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 10% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 60 مليون ريال.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.