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"إم آي إس" تجدد تمويلات بـ332 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

شركة المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"إم آي إس" تجدد تمويلات بـ332 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

لتمويل عقود المشاريع وإصدار خطابات الضمانات الابتدائية النهائية والمقدمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة تمويل نحو 332.45 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة التمويل حتى 30 يونيو 2022.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك السعودي الفرنسي.

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وقالت المعمر لأنظمة المعلومات إن هدف الاتفاقية تمويل عقود المشاريع وإصدار خطابات الضمانات الابتدائية النهائية والمقدمة، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" قد أعلنت مؤخراً، عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع السعودي الفرنسي كابيتال لإنشاء صندوق استثماري خاص يهدف إلى تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتوقعت "إم آي إس" في بيان سابق، أن يبلغ حجم هذا الصندوق كمرحلة أولى نحو 700 مليون ريال، ومع العلم أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة للتطوير تهدف للوصول من خلال المراحل المختلفة ليكون حجم الاستثمار المستهدف يصل إلى 3.5 مليار ريال.

وذكرت أنه بموجب هذه المذكرة فإن شركة المعمر لأنظمة المعلومات هي المطور الرئيسي لجميع مراكز البيانات التابعة للصندوق والمسؤول عن تطوير وتشغيل وإدارة وتسويق هذي المراكز بصفة حصرية.

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