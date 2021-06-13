"باتك": بدء التشغيل التجريبي لموقف السيارات الذكية بالدمام

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، عن بدء إحدى شركاتها التابعة التشغيل التجريبي المجاني للمرحلة الأولى من تشغيل مواقف السيارات الذكية بمشروع مدينة الدمام، والذي يشمل وسط مدينة الدمام، كما سيتم التشغيل الفعلي برسوم اعتبارا من الأول من يوليو 2021.

وأضافت "باتك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ذلك سينعكس على إيرادات الشركة للنصف الثاني من العام 2021، علماً أن المشروع يستهدف تشغيل 19078 موقفا لكل من مدينة الدمام ومدينة الخبر والظهران عند اكتمال تشغيل كامل المشروع.

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كانت شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة الموقف السريع سابقا) وهي شركة تابعة لشركة أمنكو التابعة لـ"باتك"، قد أعلنت في سبتمبر 2019، عن توقيع عقدين لإنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدينة الدمام ومدينة الظهران والخبر لمدة 25 سنة بقيمة إيجارية إجمالية تقدر بقيمة 1.243 مليار ريال.

تأتي هذه المرحلة استكمالاً للاستعدادات الفنية والإنشائية بالتنسيق والتعاون مع البلديات الفرعية في مدينة الدمام وبدعم وتعاون من أمانة المنطقة الشرقية للوصول إلى المستهدف البالغ 7634 موقف في مدينة الدمام عند اكتمال تشغيل كامل المشروع، وامتداداً لما تم إنجازه في مدينة الخبر في وقت سابق حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من مواقف السيارات الذكية، وجارٍ العمل على استكمال الاستعداد لتشغيل مواقف السيارات الذكية في مدينة الظهران للوصول المستهدف البالغ 11444 موقفا لمدينة الخبر والظهران.

وتعتبر هذه المشروعات (مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية) الأضخم على مستوى الخدمات والحلول الخاصة بالمواقف العامة على مستوى المملكة وبما يخدم مصلحة المواطن والمقيم في تنظيم المواقف وراحته بجودة عالية وطرق دفع متعددة ويعتبر إحدى اللبنات الأساسية للمدن الذكية والتي تتماشى مع خطط الأمانات والبلديات في المدن الرئيسية، من ضمن التطورات التي تشهدها المملكة ورؤية 2030.

وتتوافق مع رؤية واستراتيجية شركة "باتك" ومجموعة شركاتها التابعة في زيادة الاستثمار المحلي ومنها تنفيذ وإدارة المدن الذكية من خلال الحلول التقنية المتطورة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والتي تشكل المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية باكورة أعمالها، وتمكين الكوادر الوطنية وتوطين التصنيع لبعض متطلبات حلول المدن الذكية بالمملكة، كما تم استخدام أجهزة حديثة وصديقة للبيئة وترشد من استخدام الكهرباء حيث إنها تدعم العمل على الطاقة الشمسية.

الجدير بالذكر أن شركة "باتك" تعمل بالوقت الحالي لاستكمال إجراءات تنفيذ اتفاقية بيع وشراء حصص بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (المشتري) ويمثلها في توقيع الاتفاقية العضو المنتدب لشركة باتك المهندس محمد بن سعود الزامل وشركة الوقوف الذكي القابضة (البائع) ويمثلها في التوقيع رئيس مجلس إدارة شركة الوقوف الذكي القابضة الوليد بن خالد المقبل وذلك للاستحواذ على نسبة 35.8% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بمقابل نقدي.

وتعد "حلول المدن الذكية" شركة متخصصة في تقديم الخدمات والحلول المتطورة للمدن الذكية، وهي حاصلة على عقد إنشاء وتشغيل المواقف الذكية لمدة 25 عاماً في الخبر والظهران والدمام.