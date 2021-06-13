"بي بي" تعتزم فصل عملياتها في العراق إلى شركة مستقلة

قالت صحيفة Wall Street Journal إن شركة BP البريطانية تعتزم فصل عملياتها في العراق لتكون شركة مستقلة، مع سعي شركة النفط العملاقة لتحويل تركيزها إلى استثمارات منخفضة الكربون.

وأضاف التقرير أن حق إدارة حقل الرميلة في العراق سينتقل إلى الشركة الجديدة، وستكون مملوكة بالشراكة أيضا مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية.

مادة اعلانية

يأتي ذلك مع سعي شركات النفط العملاقة إلى التوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. حيث قامت Total الشهر الماضي بتغيير اسمها إلى Total Energies لتعكس الهوية وعمليات الشركة الجديدة.