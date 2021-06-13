.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"بي بي" تعتزم فصل عملياتها في العراق إلى شركة مستقلة

بي بي البريطانية
بي بي البريطانية
اقتصاد العراق

"بي بي" تعتزم فصل عملياتها في العراق إلى شركة مستقلة

مع سعي شركة النفط العملاقة لتحويل تركيزها إلى استثمارات منخفضة الكربون.

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت صحيفة Wall Street Journal إن شركة BP البريطانية تعتزم فصل عملياتها في العراق لتكون شركة مستقلة، مع سعي شركة النفط العملاقة لتحويل تركيزها إلى استثمارات منخفضة الكربون.

وأضاف التقرير أن حق إدارة حقل الرميلة في العراق سينتقل إلى الشركة الجديدة، وستكون مملوكة بالشراكة أيضا مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية.

يأتي ذلك مع سعي شركات النفط العملاقة إلى التوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. حيث قامت Total الشهر الماضي بتغيير اسمها إلى Total Energies لتعكس الهوية وعمليات الشركة الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
قبل أن تذهب
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
اكتشف المزيد