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"دريك آند سكل" تتحول إلى الربحية في الربع الأول بـ115 مليون درهم

سوق دبي

"دريك آند سكل" تتحول إلى الربحية في الربع الأول بـ115 مليون درهم

بسبب جهود إعادة الهيكلة المالية والتنظيمية

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة "دريك آند سكل" إلى الربحية في الربع الأول من العام، لتسجل أرباحا قدرها 115 مليون درهم، مقابل خسائر قدرها 30 مليون درهم في الربع المقابل من 2020.

وعزت الشركة التحول إلى الربحية إلى جهود إعادة الهيكلة المالية والتنظيمية.

وخفضت الشركة الخسائر المتراكمة إلى 4.8 مليار درهم، تعادل 450% من رأس المال تقريباً.

وكانت "دريك آند سكل" قد أعلنت في يناير الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المقرضين، وسيتم التصويت للموافقة على خطة إعادة الهيكلة المالية والبدء في عملية إصدار حقوق الاكتتاب.

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