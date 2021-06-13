"طيبة للاستثمار" و"دور للضيافة" تبدآن مناقشات مبدئية لدراسة الاندماج

أعلنت شركتا دور للضيافة وطيبة للاستثمار موافقة مجلس إدارتيهما على بدء مناقشات مبدئية مع شركة طيبة للاستثمار لدراسة اندماج الشركتين.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين نشرا على موقع السوق السعودية "تداول"، إن هذه المناقشات لا تعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.

مادة اعلانية

وفي حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات النظامية المعنية في المملكة العربية السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.

وذكرت الشركتان أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة بهذا الشأن في حينه.