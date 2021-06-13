"eBay" تقترب من بيع وحدتها الكورية هذا الأسبوع

توقعت مصادر، انتهاء سباق الاستحواذ على شركة "eBay كوريا"، ثالث أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم، وهي صفقة ستحدث تغييرا في قطاع التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية.

وقالت مصادر اليوم الأحد، إن شركتين من عمالقة البيع بالتجزئة، وهما "شين سيغيه" و"لوتيه" للتسوق، قدمتا خطاب النية لوحدة "eBay" الكورية، وربما تقرر شركة "eBay" أن تختار مقدم العرض المفضل هذا الأسبوع.

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ويمثل هذا المحاولة الثانية لشركة "eBay" لبيع وحدتها الكورية، بعد محاولتها الأولى في منتصف مايو التي لم تتم بسبب توقعات الشركة لسعر أعلى للبيع، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية.

ويعد موقع "eBay" ثاني شركة للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن ما نسبته 11% من إيراداته يأتي من وحدته في كوريا الجنوبية، كما تستحوذ الوحدة الكورية على نحو 12% من سوق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، بعد شركة "Naver" بنسبة 18% وشركة "كوبانغ" بنسبة 13%.

وتقدر عائدات الشركة بـ 1.3 تريليون وون (1.17 مليار دولار)، مع دخل تشغيلي يبلغ 85 مليار وون، وتقدر حصص شركتي "لوتيه" و"شين سيغيه" في قطاع التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية بنحو 5% و3% على التوالي.

وذكرت المصادر أن الاستحواذ على "eBay كوريا" قد يعيد تشكيل قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في البلاد.