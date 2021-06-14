إدارة مشتريات بـ 1.4 تريليون دولار أحد أكبر تحديات بنك انجلترا

قال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا إن إدارة مشتريات من السندات الحكومية قيمتها حوالي تريليون جنيه استرليني (1.4 تريليون دولار) ستمثل أحد أكبر التحديات للبنك المركزي البريطاني في أعقاب جائحة كوفيد-19 .

وأضاف بيلي قائلا في مؤتمر عبر الانترنت "ذلك أكبر كثيرا من الميزانية العامة لبنك انجلترا في السابق، وعلينا أن نفكر بجدية في كيفة إدارة تلك المشتريات.. ذلك سيكون مسألة مهمة بالنسبة لنا."

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وضاعف بنك انجلترا مشترياته المستهدفة من السندات إلى 895 مليار استرليني العام الماضي لحماية الاقتصاد البريطاني في مواجهة أكبر انكماش له في 300 عام بعد أن تضرر الاقتصاد بشدة من إجراءات العزل العام التي فرضت لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وبدأ الاقتصاد منذ ذلك الحين في التعافي لكنه ما زال منخفضا حوالي 4% عن حجمه قبل الجائحة.