موقع تجارة إلكترونية مصري يعتزم استثمار 592 مليون دولار في 11 دولة

قال الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، هشام صفوت، إحدى أكبر شركات التجارة والمدفوعات الإلكترونية، إن شركته ستستثمر نحو 592 مليون دولار في 11 دولة إفريقية خلال السنوات القليلة المقبلة، في مقدمتها مصر.

وأضاف صفوت لرويترز: "مصر من أهم الدول التي ستستفيد من تلك الاستثمارات لا سيما في مجال الدفع الإلكتروني وإنشاء مقر للبرمجيات وتطويرها بالسوق المصري لخدمة إفريقيا".

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ولم يخض صفوت في تفاصيل حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها بالسوق المصرية وحدها.

يشهد قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط نموا سريعا بفضل النسبة المرتفعة للشبان في التركيبة السكانية وتمكنهم من التقنيات الحديثة، لكنه يواجه مصاعب جراء محدودية انتشار خدمات الإنترنت والخدمات المصرفية.

وبدأت جوميا نشاطها في 2012 بمصر ونيجيريا والمغرب وساحل العاج وكينيا، وتعمل حاليا في 11 دولة إفريقية.