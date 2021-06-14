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رويترز: صندوق من أبوظبي يراهن على تأجير الطائرات وسط أزمة القطاع

طيران
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طيران

رويترز: صندوق من أبوظبي يراهن على تأجير الطائرات وسط أزمة القطاع

لكي تُكوّن أسطولا من 100 طائرة على مدار الأعوام الثلاثة القادمة

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دبي - رويترز

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يساند صندوق من أبوظبي شركة ناشئة لتأجير الطائرات يديرها هوارد ميلر المدير المالي السابق لشركة رايان-إير، لكي تُكوّن أسطولا من 100 طائرة على مدار الأعوام الثلاثة القادمة.

وصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز، المملوك جزئيا لصندوق مبادلة السيادي التابع لحكومة الإمارة، هو أحد المستثمرين الرئيسيين في سايرس أفييشن، التي يقع مقرها في أبوظبي.

وقال ميلر، الذي رحل عن رايان-إير في 2014 بعد 23 عاما قضاها في الشركة، لرويترز إن أبوظبي كاتاليست بارتنرز استثمر 100 مليون دولار في سايرس، التي لها مشاريع مشتركة مع شركتي الاستثمار الأميركيتين كوروم كابيتال وإتش.بي.إس إنفستمنت بارتنرز.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع أبوظبي كاتاليست بارتنرز للحصول على تعليق.

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تأسست سايرس في مارس آذار 2020، وأعلنت يوم الاثنين استحواذها على أول عشر طائرات لها.

وقال ميلر "لقد وصلنا. نتقدم في العمل".

تعتزم شركة التأجير التي مقرها أبوظبي تكوين أسطول من 100 طائرة معظمها لطرز أقدم من طائرات إيرباص أيه 320 نيو وبوينغ 737 إن.جي تستأجرها شركات طيران بالفعل.

وقال ميلر "الطائرات أحادية الممر هي العمود الفقري للطيران رغم ما يحدث في العالم"، مشيرا لأزمة فيروس كورونا التي عصفت بالقطاع.

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