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"أبوظبي القابضة" في محادثات لاستثمار 500 مليون دولار في فليبكارت

شعار شركة فليبكارت
شعار شركة فليبكارت
شركات

"أبوظبي القابضة" في محادثات لاستثمار 500 مليون دولار في فليبكارت

جولة التمويل الأخيرة تقدر قيمة فليبكارت بما يصل إلى 40 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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تجري شركة أبوظبي القابضة ADQ محادثات لاستثمار حوالي 500 مليون دولار في شركة Flipkart الهندية، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرغ"، حيث تقوم شركة التجارة الإلكترونية المدعومة من شركة وول مارت بجمع الأموال قبل طرح عام أولي محتمل العام المقبل.

وتقدر جولة التمويل الأخيرة قيمة شركة فليبكارت بين 35 و40 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته المصادر التي أشارت إلى أن جمع الأموال سيأتي قبل طرح عام أولي مخطط له يمكن أن يتم في عام 2022.

وقالت المصادر، إن Flipkart تسعى إلى جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار، ويمكن أن تقرر زيادة المبلغ إلى 3.75 مليار دولار، حيث أبدى المستثمرون اهتماماً كبيراً، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما نشرت "بلومبرغ"، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن فليبكارت تسعى لجمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من مجموعة من المستثمرين بما في ذلك مجموعة سوفت بنك، وشركة GIC Pte السنغافورية ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية.

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