"سابك للمغذيات" توزع أرباحاً عن النصف الأول بـ595 مليون ريال

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي 595,044,255 ريالا.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين على موقع السوق السعودية "تداول"، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 476,035,404 أسهم، بحصة من التوزيع عند 1,25 ريال للسهم، ونسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية عند 12.5%.

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تاريخ الأحقية سيكون يوم الأربعاء 20 ذو القعدة 1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 يونيو 2021م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

أما تاريخ التوزيع فسيكون الأربعاء 4 ذو الحجة 1442هـ الموافق 14 يوليو 2021م.