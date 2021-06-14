"نوفافاكس" الأميركية: لقاحنا آمن وأثبت كفاءة بنسبة 90%

أعلنت شركة نوفافاكس أن لقاحها الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد أثبت كفاءة عالية بعد دراسة موسعة، مبينة أن اللقاح يمكن حفظه في المبردات التقليدية ولا يحتاج ظروف حفظ خاصة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن لقاح "نوفافاكس" آمن وأثبت كفاءة بنسبة 90% بحسب "أسوشييتد برس".

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من جانب آخر، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأجيل موعد المرحلة الأخيرة من رفع القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء في إنجلترا بناءً على مشورة مجلس العلماء الذين أعربوا عن قلقهم من تفشي متحور دلتا، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الاثنين.

سجلت بريطانيا، البلد الأكثر تضررا في أوروبا مع ما يقرب من 128 ألف وفاة، تفشي المتحورة دلتا التي رُصدت لأول مرة في الهند وتنتقل أسرع بستين بالمئة من المتحورة ألفا التي كانت سائدة في البلاد، بحسب "فرانس برس".

بعد فترة طويلة من الإغلاق خلال الشتاء وحملة تطعيم واسعة، رفعت الحكومة التدابير تدريجياً. لكن الإصابات الجديدة بدأت مؤخراً في الارتفاع من جديد متجاوزة 7 آلاف إصابة جديدة يومية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي مساء الاثنين إبقاء أو تأجيل موعد المرحلة الأخيرة من رفع الإغلاق، المقرر في 21 حزيران/يونيو والذي يسمح بإعادة فتح النوادي الليلية واستقبال المسارح الجمهور بكامل سعتها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه سيتم تأجيل رفع القيود الأخيرة لمدة أربعة أسابيع، أي لغاية 19 تموز/يوليو، وهو إجراء سيخضع لتصويت النواب.