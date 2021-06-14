259 مليون جنيه صافي أرباح بايونيرز القابضة في الربع الأول

قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إنها حققت ايرادات بلغت 2 مليار جنيه مصري مقابل 1.7 مليار خلال الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 18%.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 299 مليون جنيه قبل خصم حقوق الأقلية مقابل 271 مليون في الربع الأول من 2020عام بارتفاع قدره 10%، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 259 مليون جنيه خلال الربع الاول من عام 2021 مقابل 246 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 5%.

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وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 19.9 مليار جنيه في 31 مارس 2021 مقابل 18.8 مليار جنيه في نهاية عام 2020، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 10 مليارات جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه في عام 2020.

وحافظت المجموعة على معدلات ربحية خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ هامش مجمل الربح 25%، بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية 15% مقابل 16% خلال الربع الأول من عام 2020، وتم تحقيق عائد يبلغ 0.25 جنيه للسهم في الربع الأول من عام 2021.

وساهم القطاع العقارى بأكثر من 50% من إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو بلغ 12% مقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق، حيث تعمل المجموعة باستمرار على تنويع المنتجات العقارية لتلبية احتياجات السوق العقارى المتزايدة، بالإضافة إلى التنويع الجغرافي لأعمال المقاولات والاستثمار العقاري، والمشاركة في مشاريع تنموية هامة في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية.