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Vistas Media Capital تعتزم إنشاء كيان جديد في الإمارات

شركات

Vistas Media Capital تعتزم إنشاء كيان جديد في الإمارات

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العربية.نت

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تعتزم Vistas Media Capital ومقرها سنغافورة، توسيع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الإعلام والترفيه وقطاع إدارة صناديق الاستثمار البديلة.

ومن المقرر أن تقوم Vistas Media Capital بإنشاء كيان جديد في دولة الإمارات، كما تخطط VMC لإنشاء صندوق استثمار بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار في سوق أبوظبي المالي العالمي. وسيركز هذا الصندوق على أعمال شركات الـ SPAC لتمويل أعمال المحتوى المتخصص.

يذكر أن VMC هي المؤسسة المالكة لشركة الشيكات على بياض التي قامت بالاستحواذ على شركة "أنغامي"، لتدرجها مباشرة في ناسداك.

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