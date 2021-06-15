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العقارية السعودية: تصفية صندوق الإنماء العقاري بالكامل خلال شهر

العقارية السعودية
مشروع تابع لشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

العقارية السعودية: تصفية صندوق الإنماء العقاري بالكامل خلال شهر

تعمل على نقل ملكية الأراضي لصالح الشركة العقارية السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العقارية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات تصفية صندوق الإنماء العقاري.

وقالت الشركة العقارية في بيان على "تداول السعودية"، إنها تعمل على إنهاء كافة الإجراءات النظامية لتصفية الصندوق وإنهائه ويتوقع أن تتم خلال شهر من الآن.

وأضافت أنها وقعت اتفاقية إقفال صندوق الإنماء العقارية وصدور القوائم المالية لغرض الإقفال النهائي.

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وذكرت أنه يجري العمل حالياً على إعادة نقل ملكية الأراضي المستثمرة سابقاً من قبل الشركة العقارية السعودية، كاستثمار عيني، بالإضافة إلى استلام مبلغ الاستثمار النقدي وقدره 40 مليون ريال فقط بعد أن تم الاتفاق مع شركة الإنماء للاستثمار باستقطاع مبلغ وقدره 10 ملايين ريال فقط لا غير لتغطية المصاريف السابقة والمرتبطة بإدارة الأصول والهيكلة المرتبطة بصندوق الإنماء العقارية والذي تم توقيع اتفاقية إقفاله بتاريخ 12 نوفمبر 2020.

وقالت العقارية السعودية، إن التاريخ المتوقع للانتهاء من التصفية هو منتصف يوليو 2021.

وفيما توقعت الشركة العقارية السعودية، منتصف أبريل الماضي انتهاء التصفية خلال شهرين، قالت الشركة إن العمل على نقل ملكية الأراضي لصالح الشركة العقارية السعودية.

كانت الشركة العقارية السعودية قد أعلنت في نوفمبر 2020، عن استلام إشعار بإنهاء صندوق الإنماء العقاري بناء على طلبها لا سيما أنها مالك لكامل الوحدات الاستثمارية بالصندوق، وذلك بإقفال الصندوق في في سبيل إعادة الهيكلة المالية الخاصة بالمشاريع المرتبطة بالصندوق، وعليه حصل مدير الصندوق على موافقة مجلس إدارة الصندوق على الإنهاء.

يذكر أن الشركة العقارية السعودية، وقعت بنهاية سبتمبر 2018، اتفاقية مع شركة الإنماء للاستثمار التابعة لبنك الإنماء لتأسيس صندوق بينهما يحمل اسم "صندوق الإنماء العقارية للتطوير العقاري".

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