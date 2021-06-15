دبي الإسلامي يحدد السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مقومة بالدولار

حدد بنك دبي الإسلامي، السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مقومة بالدولار، لأجل خمس سنوات، عند نحو 135 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة أوmid swap.

ويعمل البنك حاليا بالتعاون مع Emirates NBD Capital وHSBC وKFH Capital، بنوك أخرى محلية وعالمية على ترتيب الإصدار المتوقع إتمامه في وقت لاحق اليوم.

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عادة لا يقل الإصدار عن 500 مليون دولار، بناء على أوضاع السوق.

يُذكر أن البنك كان قد أصدر صكوكا في أبريل الماضي بحجم 500 مليون دولار.