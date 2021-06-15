"طيران الإمارات" تتكبد خسائر سنوية بـ5.5 مليار دولار

أعلنت "طيران الإمارات" اليوم الثلاثاء، تكبد خسائر بقيمة 20.28 مليار درهم (5.52 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار، وقد نقلت شركة الطيران العملاقة المملوكة لحكومة دبي خلال تلك الفترة 6.6 مليون مسافر.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن الشركة تلقت ضخ رأسمال بقيمة 3.1 مليار دولار من حكومة دبي منذ بدء الجائحة، وفق ما نقلته "رويترز".

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وفي لقاء سابق مع "العربية" في مايو على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، أبدى الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تفاؤله تجاه أداء قطاع السفر في الإمارات خاصة، مع ارتفاع أعداد المسافرين الحاصلين على اللقاح بالإضافة إلى رفع القيود على السفر في العديد من البلدان.

وأشار أيضاً إلى أن نشاط قطاع الطيران يشكل حاليا ما نسبته 35% فقط مما كان عليه قبل جائحة كورونا.

من جانب آخر، كان تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، أوضح في مقابلة مسجلة عبر الإنترنت مع المستشار في شؤون الطيران جون ستريكلاند من أجل معرض سوق السفر العربي، أن أداء "طيران الإمارات" أفضل مما كانت تتوقع في البداية، و"نحن أفضل كثيرا مما كنا نظن أننا سنكون عليه في هذا الوقت"، وفق ما نقلته "رويترز".

وأضاف: "لا أقول إن ذلك جيد.. إنه فقط أفضل مما كنا نعتقد أننا سنكون عليه عندما وضعنا تصوراتنا في ربيع العام الماضي".

وأكد كلارك على أنه ليس لديه شك في عودة السفر الدولي بأعداد كبيرة.

يذكر أن طيران الإمارات، من أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة في العالم، ولديها أسطول مؤلف من نحو 140 طائرة بوينغ 777-300 إضافة إلى 115 طائرة من طراز إيرباص إيه380.