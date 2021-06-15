هيونداي: سيارات طائرة تحمل مسافرين وبضائع قد تدخل الخدمة في 2025

أعلنت شركتا السيارات هيونداي الكورية وجنرال موتورز الأميركية أنهما تمضيان قدما في تطوير سيارات طائرة، تقلع وتهبط مثل طائرات الهليكوبتر وتحمل مسافرين وبضائع.

وعبرت هيونداي عن تفاؤلها بتقديم خدمة سيارات الأجرة الطائرة ربما بحلول عام 2025، فيما يرى مسؤول تنفيذي بشركة جنرال موتورز أن الأمر قد يستغرق حتى عام 2030 لتجاوز العراقيل الفنية والتنظيمية والوصول إلى التشغيل التجاري.

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وتعكف شركات أخرى لصناعة السيارات على تطوير سيارات طائرة من بينها تويوتا ودايملر وجيلي الصينية.

وقدر بنك مورجان ستانلي أن يصل إجمالي حجم سوق سيارات الأجرة الطائرة في المدن إلى تريليون دولار بحلول 2040 وإلى 9 تريليونات دولار بحلول 2050.