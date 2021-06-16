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أرامكو تزور 6 مدن سعودية لدعم رواد الأعمال بـ 100 مليون ريال

أرامكو

أرامكو تزور 6 مدن سعودية لدعم رواد الأعمال بـ 100 مليون ريال

البقعاوي: أهداف "واعد" تتماشى مع رؤية 2030 من حيث توطين الصناعات ودعم الابتكار

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دبي - العربية.نت

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كشف مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، عن إطلاق جولة للبحث عن رواد الأعمال السعوديين ضمن سلسلة من الفعاليات في 6 مدن مختلفة في جميع أنحاء المملكة.

ومن المقرر أن تستمر "جولة واعد لريادة الأعمال" خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر من العام الحالي.

وستتنقل بين كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجبيل وينبع لدعم رواد الأعمال بـ100 مليون ريال.

ويهدف "واعد" إلى مضاعفة حجم تمويل رأس المال الجريء بحلول عام 2023.

وفي حديث مع "العربية"، أكد رائد البقعاوي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، أن أهداف المركز تتماشى مع رؤية 2030، إذ تشمل خلق فرص وظيفية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار وتنويع المحافظ الاستثمارية.

وأوضح أن المشاريع الفائزة في الجولة التي ينظمها المركز ستحصل عى تسهيلات واستثمارات إجمالية تصل إلى 100 مليون ريال.

وسيتم تأمين منح بين 25 ألفاً و75 ألفاً لأصحاب الأفكار في التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

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