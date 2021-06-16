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البحر الأحمر العالمية تشيد مجمعاً سكنياً بالعلا بـ53 مليون ريال

العلا
منطقة العلا الأثرية
شركات

البحر الأحمر العالمية تشيد مجمعاً سكنياً بالعلا بـ53 مليون ريال

لتلبية الاحتياجات السكنية لأحد المشاريع الاستراتيجية للهيئة الملكية بالمحافظة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة البحر الأحمر العالمية، عقدا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتصميم وتصنيع وتركيب عدد 150 وحدة سكنية مسبقة الصنع عالية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد تبلغ 52.93 مليون ريال (14.1 مليون دولار)، لتنفيذ مشروع تشييد مجمع سكني متكامل للهيئة الملكية لتلبية الاحتياجات السكنية لأحد المشاريع الاستراتيجية.

وحسب البيان، تصل مدة العقد إلى ثلاثة أشهر وسينعكس الأثر المالي في تحقيق إيرادات وأرباح خلال الربع الثالث من العام 2021.

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وتأسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا للحفاظ على تراث وإرث العلا التي تتميز بمقوماتها الطبيعية والثقافية المتميزة.وتعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة للنهوض بقطاعات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة في المحافظة تماشياً مع أهداف رؤية 2030.

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