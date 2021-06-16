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الشركة المصممة للعبة "ببجي" تتقدم للاكتتاب العام

PUBG
لعبة ببجي
تكنولوجيا

الشركة المصممة للعبة "ببجي" تتقدم للاكتتاب العام

تراجعت مبيعات كرافتون بـ 11.6% في الربع الأول من 2021

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دبي - العربية.نت

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قدمت شركة Krafton المصممة للعبة PUB G "ببجي" مستنداتها من أجل اكتتاب عام أولي في كوريا الجنوبية على أمل جمع 5 مليارات دولار في طرح يُرجح أن يكون الأكبر في البلاد على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة أكثر من 10 ملايين سهم بسعر يتراوح بين 420 دولارا إلى 500 دولار للسهم، ليظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كان يمكن أن تنمو الشركة لتصبح أكثر من لعبة PUB G الرائجة، والتي أنتجت معظم إيرادات الشركة البالغة 1.5 مليار دولار العام الماضي.

يرى المحللون أن عمليات الإغلاق الخاصة بفيروس Covid-19 قد دعمت أرباح شركة Krafton على مدار العام الماضي، إذ انخفضت المبيعات بنسبة 11.6% وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 33% في الربع الأول من هذا العام.

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