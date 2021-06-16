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مبادلة تتوسع في قطاع الرعاية الصحية باستحواذ جديد على حصة في UEMedical

استحواذ

مبادلة تتوسع في قطاع الرعاية الصحية باستحواذ جديد على حصة في UEMedical

الشركة مشغل للمنشآت الطبية في الإمارات والسعودية

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دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة مبادلة للاستثمار توسيع بصمتها الإقليمية في قطاع الرعاية الصحية من خلال شراء 60% من شركة UEMedical، وهي مشغل للمنشآت الطبية في الإمارات والسعودية.

وستشتري وحدة مبادلة للرعاية الصحية الحصة من شركة جدوى للاستثمار ومجموعة United Eastern.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة التي من المتوقع إتمامها في سبتمبر المقبل، لكن وكالة "بلومبرغ" كانت أعلنت العام الماضي أن تقييم UEMedical يقدر بـ800 مليون دولار.

يشار إلى أن إحدى الشركات التابعة لشركة Cerberus Capital Management التي تدير حوالي 55 مليار دولار من الأصول، وشركة Olive Rock Partners في أبوظبي، قد استحوذتا على حصة في UEMedical في وقت سابق من الشهر الحالي.

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