"أوراسكوم" تتخلص من ملايين الأسهم وتقلص حصتها في "بلتون"

كشفت شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية أن شركة أوراسكوم المالية القابضة، خفضت حصتها في أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة من 70.1% إلى 68%.

وأوضحت في بيان تلقته البورصة المصرية أن أوراسكوم المالية باعت نحو 9.3 مليون سهم في مجموعة "بلتون" المالية بقيمة 35.93 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 3.86 جنيه.

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على صعيد نتائج الأعمال، تشير البيانات إلى أن مجموعة "بلتون" المالية القابضة، حققت أرباحاً خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.803 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 8.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 97.94 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 67.98 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد بلغت خسائر الشركة 22.39 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 14.65 مليون جنيه خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.