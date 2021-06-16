.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"المنافسة" السعودية تُقر عمليتي استحواذ لـ"عطاء التعليمية"

عطاء التعليمية
شعار شركة عطاء التعليمية
سوق السعودية

"المنافسة" السعودية تُقر عمليتي استحواذ لـ"عطاء التعليمية"

توقعت استكمال صفقة شركة مدارس الوسط الأهلية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الأربعاء، عدم ممانعتها على عمليتي استحواذ لشركة عطاء التعليمية.

ووافقت الهيئة على استحواذ شركة عطاء التعليمية على 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتعليم والتدريب، وكذلك استحواذ شركة عطاء التعليمية على كامل الحصص في شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.

وقالت عطاء التعليمية في بيان على "تداول السعودية"، إنها أنجزت 85% من صفقة الاستحواذ على نسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.

ترافيغورا: فرصة معقولة لوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل طاقة النفط ترافيغورا: فرصة معقولة لوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل

وتوقعت استكمال صفقة شركة مدارس الوسط الأهلية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.

وقالت عطاء التعليمية إنها أنجزت 55% من صفقة الاستحواذ على المجموعة العربية للتعليم والتدريب، متوقع استكمال الاستحواذ خلال الربع الأول من العام المالي القادم.

يتم الاستحواذ على 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم، مقابل حصة عينية تقدم من شركة عطاء و المتمثلة في نقل ملكية أرض لصالح الشركة (محل الاستحواذ).

فيما عينت عطاء التعليمية شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة عملية التفاوض واستكمال إجراءات الاستحواذ حال الاتفاق مع مساهمي شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب والقيام بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

ويكون المقابل المالي للاستحواذ عبارة عن مبلغ نقدي بنسبة 75% من قيمة الصفقة وأسهم ملكية في شركة عطاء بنسبة 25% من قيمة الصفقة وذلك عند التوصل إلى اتفاق.

وتبدأ السنة المالية لشركة عطاء التعليمية في مطلع أغسطس من كل عام، حتى نهاية يوليو من العام التالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أظافر مبقعة".. أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
قبل أن تذهب
المعارضة الإيرانية تجدد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية
المعارضة الإيرانية تجدد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية
اكتشف المزيد