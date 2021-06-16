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"موانئ دبي" تحقق ارتفاعاً في عدد الشركات المسجلة في مناطقها الحرة

موانئ دبي العالمية
موانئ دبي العالمية
اقتصاد دبي

"موانئ دبي" تحقق ارتفاعاً في عدد الشركات المسجلة في مناطقها الحرة

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دبي - وام

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قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية-إقليم الإمارات وجافزا، إن التوجيهات والرؤية الاستباقية لحكومة دبي وحزمة الحوافز التي أعلن عنها لدعم موانئ دبي، حققت نتائج مباشرة بارتفاع عدد الشركات المسجلة في جميع المناطق الحرة والمجمعات الاقتصادية التابعة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات من 9246 في 2019 إلى 9603 في 2020، بنسبة نمو وصلت إلى 4%.

كما شهدت "جافزا" زيادة في الطلب على خدماتها ومرافقها اللوجستية ومستودعاتها المتنوعة، معتبراً أن "هذه الحوافز تأتي في وقت مثالي ونحن على مشارف انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي لتساعد في تهيئة قطاع الأعمال لاستقبال هذا الحدث الكبير وتقديم خدماته بأعلى مستوى ممكن".

وأكد بن دميثان دعم موانئ دبي الكامل لتلك الحوافز التي ستعود بنتائج إيجابية على اقتصاد إمارة دبي، و"هذا ما لمسناه عند الاستجابة لتعليمات مماثلة من القيادة قامت موانئ دبي بتنفيذها مطلع العام الماضي لشركات جافزا".

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