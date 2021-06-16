"ميدغلف" تعدل توصية زيادة رأس المال لـ420 مليون ريال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، اليوم الأربعاء، عن تعديل مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ليصبح إجمالي الطرح 420 مليون ريال عوضاً عن 350 مليون ريال.

وقالت "ميدغلف" في بيان على "تداول السعودية"، إنه ينتج عن ذلك ارتفاع في المصاريف المرتبطة بالطرح بقيمة 900 ألف ريال نتيجة الزيادة في قيمة الطرح.

مادة اعلانية

أقر اجتماع الجمعية العامة للشركة مؤخراً، تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، ليبلغ رأس المال بعد التخفيض 700 مليون ريال، مقابل 800 مليون ريال قبل التخفيض بنسبة تخفيض في رأس المال 12.5%، وبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض 70 مليون سهم، بعد أن كانت قبل التخفيض 80 مليون سهم.

وتضمنت توصية مجلس إدارة الشركة السابقة، إنه بعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، عمل زيادة رأس مال الشركة بقيمة 350 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية. تهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة للشركة ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

وقالت الشركة بأنه ستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.