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الصين.. "النملة" في طريقها للاكتتاب العام من جديد

جاك ما

الصين.. "النملة" في طريقها للاكتتاب العام من جديد

رغم تراجع تقييمها 60%

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دبي - العربية.نت

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توقع محللون أن تطرح Ant Group "النملة" أسهمها للاكتتاب بنهاية العام الحالي، رغم تراجع تقييمها بنحو 60% مقارنة بتقييمها الأولي في نوفمبر الماضي.

وقالت Sanford Bernstein & Co إن تقييم الشركة المملوكة للملياردير الصيني Jack Ma قد يصل إلى 120 مليار دولار.

وهو أقل بكثير من تقييمها الأولي البالغ 320 مليار دولار، عندما اضطرت الشركة للتراجع عن طرحها للاكتتاب بسبب تضييق السلطات الصينية على شركات الخدمات المالية.

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وستضطر الشركة إلى ضخ نحو 5 مليارات دولار في وحدة خدمات المستهلكين، للالتزام بالقوانين التنظيمية الجديدة.

يأتي ذلك، فيما كانت مجموعة النملة التابعة للملياردير، جاك ما، تبحث طرح أسهمها في بورصتي شنغهاي، وهونغ كونغ في شهر نوفمبر 2020، والذي كان سيعد أكبر طرح عام في التاريخ بقيمة 34.5 مليار دولار. لكن السلطات الصينية سحبت القابس من الإدراج قبل يومين من الموعد المفترض حدوثه، مشيرة إلى مخاوف تنظيمية.

وأمر بنك الشعب الصيني، مجموعة آنت بوضع خطة تصحيح في ديسمبر ووافق على سلسلة من الخطوات في أبريل الماضي. ومن بين تلك الخطوات، أن أصبحت مجموعة آنت غروب شركة مالية قابضة، مما قد يعني أن الشركة أصبحت منظمة مثل البنوك.

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