.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيرادات مالكة "تيك توك" تتجاوز 34 مليار دولار وتعويضات الموظفين تحولها لخسائر

ByteDance وتطبيق تيك توك
ByteDance وتطبيق تيك توك
شركات

إيرادات مالكة "تيك توك" تتجاوز 34 مليار دولار وتعويضات الموظفين تحولها لخسائر

تفاقم الخسائر السنوية لـ ByteDance إلى 45 مليار دولار بسبب تعويضات الموظفين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تضاعفت إيرادات شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق TikTok خلال عام 2020 لتتجاوز 34 مليار دولار.

وقالت الشركة في مذكرة إلى موظفيها، إن صافي الخسائر ارتفع إلى 45 مليار دولار بسبب الإجراءات المحاسبية لتعويض الموظفين، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية 93% إلى 19 مليار دولار.

ولدى الشركة الصينية نحو ملياري مستخدم نشط شهريا لتطبيقاتها التي تشمل TikTokوالمماثل المحلي لها في الصين Douyin.

العملات المشفرة تدخل الكونغرس.. الجمهوريون يقبلونها كتبرعات لحملتهم قصص اقتصادية عملات مشفرة العملات المشفرة تدخل الكونغرس.. الجمهوريون يقبلونها كتبرعات لحملتهم

وكانت مصادر ذكرت لـ"بلومبرغ" أن تقييم شركة ByteDance ارتفع إلى 250 مليار دولار في السوق الثانوية خلال مارس. ويجعل هذا التقييم ByteDance أعلى قيمة من شركات مثل Exxon Mobil وCoca-Cola.

وارتفع تقييم الشركة خلال الأشهر الأخيرة مع ارتفاع توقعات طرحها للاكتتاب العام. ويأتي الارتفاع رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بالشركة بسبب التعنت الذي مارسته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضدها.

وكان ترمب يسعى لإجبار الشركة الصينية على بيع تطبيق TikTok بدعوى تهديد الأمن القومي، لكن قرار الرئيس بايدن الأخير رفع الحظر عن الشركة في الولايات المتحدة. وقد بلغ تقييم الشركة 140 مليار دولار خلال الجولة التمويلية الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة
بالحرب الباردة.. لقاء صعّد الخلاف الأميركي السوفيتي بالحرب الباردة.. لقاء صعّد الخلاف الأميركي السوفيتي
الأكثر قراءة
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها
بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه
قبل أن تذهب
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
حزب بوتفليقة يصنع المفاجأة خلال الانتخابات النيابية
اكتشف المزيد