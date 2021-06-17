إيرادات مالكة "تيك توك" تتجاوز 34 مليار دولار وتعويضات الموظفين تحولها لخسائر

تضاعفت إيرادات شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق TikTok خلال عام 2020 لتتجاوز 34 مليار دولار.

وقالت الشركة في مذكرة إلى موظفيها، إن صافي الخسائر ارتفع إلى 45 مليار دولار بسبب الإجراءات المحاسبية لتعويض الموظفين، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية 93% إلى 19 مليار دولار.

مادة اعلانية

ولدى الشركة الصينية نحو ملياري مستخدم نشط شهريا لتطبيقاتها التي تشمل TikTokوالمماثل المحلي لها في الصين Douyin.

وكانت مصادر ذكرت لـ"بلومبرغ" أن تقييم شركة ByteDance ارتفع إلى 250 مليار دولار في السوق الثانوية خلال مارس. ويجعل هذا التقييم ByteDance أعلى قيمة من شركات مثل Exxon Mobil وCoca-Cola.

وارتفع تقييم الشركة خلال الأشهر الأخيرة مع ارتفاع توقعات طرحها للاكتتاب العام. ويأتي الارتفاع رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بالشركة بسبب التعنت الذي مارسته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضدها.

وكان ترمب يسعى لإجبار الشركة الصينية على بيع تطبيق TikTok بدعوى تهديد الأمن القومي، لكن قرار الرئيس بايدن الأخير رفع الحظر عن الشركة في الولايات المتحدة. وقد بلغ تقييم الشركة 140 مليار دولار خلال الجولة التمويلية الأخيرة.