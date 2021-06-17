دراسة: العادات الرقمية نتيجة الجائحة تزيد المخاطر الأمنية على الشركات

ذكرت دراسة عن نتائج دراسة استقصائية تتناول سلوك المستهلك الرقمي في فترة تفشي الوباء وتأثير هذا السلوك على الأمن الإلكتروني، صادرة عن شركة "آي بي أم"، اليوم الخميس، أنه وبينما أصبح الناس أكثر اعتيادًا على التعاملات الرقمية في الحياة اليومية، يبدو أن الجميع يفضل الراحة على الأمان والخصوصية، وبالتالي تتبع سلوكيات خاطئة واتخاذ خيارات غير مدروسة على مستوى اختيار كلمات المرور والحفاظ على الأمن الإلكتروني.

وأشارت الدراسة، التي اطلعت "العربية.نت" على نتائجها، إلى أن هذا التراخي الأمني من قبل المستهلكين مع تسارع التحول الرقمي للشركات في فترة تفشي الوباء، قد يشجع قراصنة الشبكات على القيام بهجمات إلكترونية مختلفة على قطاع الأعمال في مختلف القطاعات، سواء كانت برامج الفدية ransomware أو سرقة البيانات أو غير ذلك.

مادة اعلانية

وبحسب أبحاث X-Force من "آي بي أم"، فإن عادات الأمان السيئة لدى الأفراد تؤثر على مكان العمل، وقد تؤدي لوقوع حوادث أمنية مكلفة للشركات، لاسيما أن اختراق معلومات المستخدم من أهم أسباب الهجمات الإلكترونية في عام 2020.

وأجرت شركة "مورنينغ كونسلت" (Morning Consult) هذه الدراسة الاستقصائية العالمية بالنيابة عن "أي بي أم"، وبمشاركة 22000 شخص من 22 سوقًا، بما في ذلك أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر من منطقة الشرق الأوسط.

وحددت عدة تأثيرات للجائحة على سلوك المستهلك المرتبط بالأمان، منها الطفرة الرقمية ستبقى بعد انقضاء الجائحة، وقال المشاركون في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط بأنهم أنشأوا 21 حسابًا جديدًا عبر الإنترنت في فترة تفشي الوباء- وكانت الفئات الأكثر شعبية هي تلك المتعلقة بالرياضة والصحة والتسوق وتجارة التجزئة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد 26% منهم بأن لا نية لديهم لحذف أو إلغاء تفعيل هذه الحسابات الجديدة، ما يشير إلى زيادة الحضور الرقمي للمستهلكين خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيقابله توسيع نطاق الجرائم الإلكترونية.

ومن التأثيرات أيضاًَ، أن الزيادة الكبيرة في الحسابات الرقمية أدت إلى التراخي في اختيار كلمات المرور، حيث أكد 91% من المشاركين في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط بأنهم يستخدمون نفس بيانات الاعتماد لبعض الوقت على الأقل. ويعني ذلك أن غالبية الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها في فترة الوباء تعتمد على عناوين بريد إلكتروني وكلمات مرور مكررة، وبالتالي تم الكشف عنها خلال اختراقات البيانات التي جرت العام الماضي.

ويفضل نصف المستخدمين من جيل الألفية من منطقة الشرق الأوسط عمل طلب من خلال تطبيق أو موقع إلكتروني غير آمن عوضًا عن الاتصال أو الذهاب بشكل شخصي إلى المتجر.

وفي هذه الحالة تقع على عاتق الشركات التي توفر الخدمات مسؤولية تجنب الاحتيال، إذ إن المستخدم سوف يتناسى المخاوف الأمنية في سبيل الحصول على الراحة التي يوفرها الطلب عبر الإنترنت.

وتضمن التأثيرات، تسارع خدمات الرعاية الصحية عن بعد والهوية الرقمية، ويتوقع أن يؤدي سلوك المستهلكين في الاعتماد المتزايد على التعاملات الرقمية في تحفيز تبني التقنيات الناشئة عبر سياقات مختلفة، من خدمات الرعاية الصحية عن بعد إلى الهوية الرقمية.