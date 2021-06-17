مايكروسوفت تعلن موعد طرح Windows 11

تعتزم شركة مايكروسوفت Microsoft، الإعلان عن تغيير في نظام التشغيل Windows، وتحديثه إلى ويندوز Windows 11، يوم 24 يونيو الجاري.

وبحسب موقع indianexpress، فإن Windows 11، يحتوي على قائمة بدء جديدة وشاشة رئيسية وصوت بدء تشغيل ويتبنى النظام الجديد التغييرات المرئية الموجودة في Windows 10x، وهو نظام تشغيل من مايكروسوفت ينافس Google Chrome OS.

مادة اعلانية

شارك الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت Microsoft بالفعل إعلانًا تشويقيًا حول مستقبل ويندوز Windows خلال خطابه الرئيسي في مؤتمر مطوري Build لهذا العام.

وجاءت التسريبات حول نظام التشغيل الجديد بعد نشر مستخدم على الموقع الصيني Baidu Tieba، يوم الثلاثاء الماضي، لقطات مأخوذة من نسخة جديدة من Windows.

وذكر الموقع أن واجهة مستخدم Windows 11 الجديدة وقائمة Start تبدو متشابهة جدًا مع ما تم العثور عليه في الأصل في Windows 10x.

ومن بين التسريبات، تجديد شريط المهام في نظام التشغيل Windows 11 أيضا، ليصبح في المنتصف، ويضم قائمة البدء، والرموز الافتراضية وشريط البحث، مثل نظام التشغيل Chrome، ويوجد زر مخصص في شريط المهام لإضافة أدوات.

وبينما أضافت Microsoft أصوات نظام جديدة في Windows 11، فإن ميزات Windows الكلاسيكية مثل لوحة التحكم ومدير المهام تظل جزءا من الجيل التالي من Windows من Microsoft.